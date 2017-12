später lesen Schneehöhen Sehr gute Pistenverhältnisse - Zahlreiche Skigebiete öffnen FOTO: Angelika Warmuth FOTO: Angelika Warmuth Teilen

Twittern

Teilen



Skifahrer finden bereits in zahlreichen Gebieten sehr gute Pistenverhältnisse. So liegt laut dem Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) zum Beispiel in den Bayerischen und Allgäuer Alpen viel Schnee. dpa