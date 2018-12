später lesen Urlaub im Fichtelgebirge Seilbahnen am Ochsenkopf werden neu gebaut FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Die in die Jahre gekommenen Seilbahnen am Ochsenkopf im Fichtelgebirge sollen erneuert werden. Gondeln mit Platz für bis zu zehn Menschen sollen die alten überdachten Sessel mit Platz für zwei Fahrgäste ersetzen, so Michael Benz, Sprecher des Landratsamts Bayreuth. dpa