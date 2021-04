Blütenweiße Strände : Seychellen: Wanderung im Wunderland

Mahé Wilde Obstgärten, Riesenfarne und nickende Palmen: Wer über die Seychellen wandert, sieht Korallenriffe von oben und einen Garten Eden um sich herum. Das ist sogar für manchen Einheimischen neu.

Um zehn Uhr morgens steht die Sonne bereits hoch am Himmel. Das Klima hier vor der Küste Ostafrikas ist heiß, feucht und tropisch. Die Böden sind so fruchtbar, dass alles, was einmal angepflanzt wurde, wild weiterwächst: Zitronengras und Zimt, Avocado und Ananas, Banane und Brotfrucht. Kokospalmen nicken sich mit filigranem Wedeln zu. Wasserfälle ergießen sich in türkisblaue Seen.