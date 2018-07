Sicherheitspanne am Flughafen München noch nicht aufgeklärt

Nach einem chaotischen Wochenende am Flughafen München wollen die Behörden die folgenschwere Panne bei einer Sicherheitskontrolle aufklären. dpa

Man arbeite daran, die Details des Vorfalls umfassend zu durchleuchten, sagte eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern, die für die Sicherheitskontrollen in dem Airport zuständig ist.

Weil eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich einer Abflughalle gelangt war, hatte die Bundespolizei am Samstag (28. Juli) das Terminal 2 und das dazugehörige sogenannte Satelliten-Terminal geräumt. Mehr als 32.000 Passagiere waren in der Hauptreisewelle zu Beginn der Sommerferien in Bayern betroffen.

Rund 330 Flüge waren infolge der Panne ausgefallen. Der wirtschaftliche Schaden für die Airlines und den Flughafen dürfte in die Millionen gehen. Weder der Flughafen noch die hauptsächlich betroffene Fluggesellschaft, die Lufthansa , konnten dazu Angaben machen. Betroffene Passagiere können sich mit finanziellen Forderungen an die Lufthansa wenden. Ein Unternehmenssprecher verwies dabei auf die EU-Fluggastrechteverordnung .

Wie die Reisende, ohne vorher kontrolliert worden zu sein, durch die Sicherheitsschleuse gelangen konnte, ist noch nicht vollständig geklärt. Den Angaben nach war die zuständige Kontrollkraft der staatseigenen Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM) durch ein Gespräch mit Kollegen abgelenkt. In diesem Moment sei die Passagierin unkontrolliert durch die Schleuse gegangen. Eine andere Sicherheitskraft habe den Fauxpas bemerkt und Kollegen gebeten, die Reisende zurückzuholen. Diese sei aber nicht mehr auffindbar gewesen.

Die Frau saß bei der Räumung von Deutschlands zweitgrößtem Airport schon im Flieger. Die 40-Jährige hatte den Flughafen vor dem Abfertigungsstopp mit einem Flugzeug verlassen, wie die zuständige Regierung von Oberbayern mitteilte.

Diese Regeln gelten für Flüssigkeiten im Handgepäck

Die Sicherheitskontrolle an Flughäfen verzögert sich immer wieder, weil Passagiere nicht wissen, welche Flüssigkeiten sie auf welche Weise im Handgepäck mitnehmen dürfen. Die Bundespolizei erklärt auf ihrer Webseite: Flüssigkeiten müssen in Behältnissen mit einem Volumen von jeweils maximal 100 Millilitern in einem durchsichtigen, wieder verschließbaren Ein-Liter-Kunststoffbeutel verpackt sein. Jeder Passagier darf nur einen Beutel mitnehmen. Ausgenommen sind versiegelte Duty-free-Einkäufe, notwendige flüssige Medikamente für die Reise und Spezialnahrung für Babys. Alle anderen Flüssigkeiten müssen mit dem Gepäck aufgegeben werden.

Die Regel betrifft alle Flüssigkeiten, Gele und Aerosole, deren Konsistenz flüssig, zähflüssig, gelartig oder cremig ist. Es geht also um alle Pasten, Lotionen, Mischungen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Zahnpasta, Haargel, Sirup, Parfüm und Rasierschaum - und sogar um Suppen sowie Streichkäse und -wurst. Im Zweifelsfall entscheidet das Personal der Sicherheitskontrolle.