später lesen Reise-Hinweis Sicherheitspersonal am Flughafen Madrid streikt Teilen

Twittern

Teilen



Reisende in Madrid müssen ab diesem Freitag auf dem Flughafen der spanischen Hauptstadt mit Verzögerungen und Warteschlangen rechnen. Das Sicherheitspersonal des Airports Barajas will in einen unbefristeten Streik treten, wie die zuständige Gewerkschaft ATES auf Twitter und Facebook mitteilte. dpa