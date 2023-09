Winzer in Skandinavien „Sideways“-Momente in Schweden: Zur Weinprobe durch Schonen

Was man sagen muss: Schweden ist ein ziemlich langes Land, rund 1500 Kilometer sind es von Nord nach Süd. Und während man im Norden viel Schnee und Eis und vor allem lange Winter kennt, sind die klimatischen Bedingungen an der schwedischen Südküste, in der Provinz Skåne, zu Deutsch Schonen, gar nicht so schlecht für den Weinanbau.