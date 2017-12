Singapore Airlines führt neue Economy-Tarife ein

Singapore Airlines und die Tochter-Airline Silk Air führen neue Tarife in der Economy-Klasse ein. Ab dem 20. Januar wird es weltweit die drei Optionen Lite, Standard und Flexi mit jeweils unterschiedlichen Ticketpreisen und Konditionen geben. Das teilte Singapore Airlines mit. dpa

Flexi-Passagiere können bei Singapore Ailrines künftig 35 Kilogram Freigepäck mitnehmen, während es bei Lite und Standard weiter 30 Kilo sind. Die Möglichkeit, frühzeitig einen bestimmten Sitzplatz zu reservieren, wird für Lite-Passagiere kostenpflichtig. Die Ausnahme sind Familien mit einem Kind von zwölf Jahren oder jünger. Allerdings lassen sich bei allen Tarifen binnen 48 Stunden vor Abflug weiterhin kostenlose Sitzplätze während des Online-Check-ins wählen.

In der Premium Economy bietet Singapore Airlines künftig die Optionen Standard und Flexi an. Unterschiede gibt es hier vor allem bei den Prämienmeilen. Die Regionalfluglinie und Tochter Silk Air fliegt vor allem Ziele in Südostasien an. Viele andere Fluggesellschaften, etwa Lufthansa, haben bereits Preisunterschiede in der Economy-Klasse.