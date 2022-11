Neues Preissystem : Skigebiet Feldberg wird teurer

Todtnau Die Energiekrise macht auch dem Wintersport zu schaffen. Im größten deutschen Skigebiet nördlich der Alpen steigen die Preise. Lifte sollen nur laufen, wenn sie wirklich gebraucht werden.

Mindestpreis für Erwachsenen-Tageskarte 39 Euro

Der Mindestpreis für eine Erwachsenen-Tageskarte beträgt demnach 39 Euro. Bei gutem Skiwetter sowie an Sonn- und Feiertagen werde dieser Preis aber überschritten werden, sagte Probst. Auf einen Maximalpreis für ein Tagesticket wollte er sich nicht festlegen: „Es sind keine 80 (Euro).“ Die Tageskarte hatte in der Vorsaison 43 Euro gekostet. Der Feldberg rechne mit einer guten Saison: „Die Leute wollen raus“, sagte Probst.

Die neue Wintersaison wird voraussichtlich am 2. Dezember starten und bis zum 11. April kommenden Jahres laufen. Die ersten Lifte am 1493 Meter hohen Feldberg werden öffnen, sobald genügend Schnee liegt. Das Skigebiet ist aus eigener Sicht das größte in Deutschland nördlich der Alpen. Ein kurzer Wintereinbruch hatte am Samstag bereits für eine dünne Schneeschicht gesorgt.