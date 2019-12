Warten auf den Winter : Skilifte stehen teils noch still

In einigen Skigebieten ist der Skibetrieb zwar schon angelaufen, so manche Anlage ist aber noch geschlossen. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn.

München Rund um die Weihnachtstage erwartet Skiurlauber noch kein uneingeschränktes Pistenvergnügen. Dafür gibt es zu wenig Schnee.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In Deutschland ist Wintersport rund um Weihnachten am ehesten im Oberallgäu und zum Beispiel auf der Zugspitze möglich. Am Wochenende sollen weitere Anlagen in Betrieb genommen werden, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilte. In den Mittelgebirgen herrscht kaum Skibetrieb.

Schneemangel und Föhn mit fast frühlingshaften Temperaturen erschwert vor allem in den oberbayerischen Skigebieten den Saisonstart vor Weihnachten - trotz Schneekanonen und Kunstschnee.

Mehr Schneesicherheit bieten naturgemäß die Alpen-Nachbarländer, allerdings laufen auch in Österreich noch nicht alle Anlagen vollständig. Zahlreiche Lifte stehen noch still. Wenn Pisten geöffnet sind, dann befinden sie sich laut VDS in einem guten Zustand. Teils seien auch schon Talabfahrten möglich.

In der Schweiz ist der Betrieb ebenfalls noch nicht voll angelaufen, einige Anlagen warten noch auf Schnee. Solidere Verhältnisse herrschen in den französischen Alpen. In Südtirol hat es in der vergangenen Woche zur Freude der Skifahrer gut geschneit.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Garmisch-Partenkirchen 30

Zugspitze 88 95 -

Reit im Winkl 5 50 22

Fellhorn-Kanzelwand - 40

Nebelhornbahn Oberstdorf - 70

Feldberg / Schwarzwald 5 13 11,6

Skiliftkarussell Winterberg 20 25 -

Schneehöhen in Österreich:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Turracher Höhe 60 120 11

Bad Gastein / Ski amade 20 90 10,7

Kitzsteinhorn Kaprun 30 115 -

Saalbach Hinterglemm Leogang 30 55 -

Kitzbühel - Kirchberg 44 60 -

Planai - Schladming - Ski amade 30 70 -

Ischgl 30 70 54,8

Mayrhofen - Zillertal 80 -

Tux - Finkenberg 35 205 14

Sölden 79 237 -

Lech Zürs am Arlberg 45 70 8

Silvretta Montafon 15 80 -

Schneehöhen in der Schweiz:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Adelboden-Lenk 78

Zermatt 42 114 8

Davos Klosters 26 77 60

4 Vallées 20 160 5

Schneehöhen in Italien:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Alta Badia 30 120 1

Ortler Skiarena 35 270 -

Kronplatz 60 120 3

Schneehöhen in Frankreich: