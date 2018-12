später lesen Feldberg Skisaison im Schwarzwald startet FOTO: Liftverbund Feldberg FOTO: Liftverbund Feldberg Teilen

Im größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Schwarzwald, beginnt die Skisaison. Am Donnerstag (13. Dezember) gehe der erste von insgesamt 38 Liften in Betrieb, teilten die Betreiber mit. dpa