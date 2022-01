Kritik an Covid-Regeln : Skisaison: Österreichs Hotels bisher nur halb ausgelastet

Wien Der Monat Februar ist äußerst wichtig für das Geschäft in den Skigebieten. Doch dieses Jahr befürchten die Hotels in Österreich halbleere Häuser. Außer der Pandemie drohen noch andere Probleme.

Höhepunkt der Omikron-Welle bald erwartet

Einen Hoffnungsschimmer brachte am Samstag (29. Januar) die Ankündigung der Regierung, dass laut Prognoserechnungen die Omikron-Welle in den kommen Tagen ihren Höhepunkt überschreiten wird. Wegen des erwarteten Rückgangs und wegen der relativ niedrigen Bettenbelegung in den Krankenhäusern will die konservativ-grüne Regierungskoalition in den kommenden Wochen schrittweise Beschränkungen aufheben.