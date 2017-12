später lesen Schneehöhen Skisaison voll angelaufen - Gute Verhältnisse auf den Pisten FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

In den bayerischen Alpen werden an diesem Wochenende angesichts von reichlich Neuschnee weitere Skigebiete öffnen. Auch in den deutschen Mittelgebirgen herrschen gute Pistenbedingungen, meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Viele Loipen seien gespurt. dpa