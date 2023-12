Pistenfit im Winterurlaub Skischule: Warum das Lernen in der Gruppe oft besser klappt

Oft prägen kleine und größere Skischul-Kinder das Bild entlang der blauen Pisten: Dort rutschen sie bremsend in Schneepflug-Haltung die leichten Hügel herunter. Skischulen gibt es in fast jedem Skigebiet, und wer neu auf den Brettern ist, will dort fit für die Piste werden - mitunter natürlich auch spätberufene Erwachsene.