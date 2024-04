Fahrtipps So geht's auf der Sommerrodelbahn schnell und sicher bergab

Gering ist das Risiko, aus der Fahrrinne zu fliegen. Das sei bei Wannenbahnen durch überhöhte Geschwindigkeiten oder anderes Fehlverhalten der Fahrenden nur in seltenen Fällen möglich, so Tüv-Fachmann André Siegl. An Streckenabschnitten, wo dies vorkommen könnte, müsse der Bahnbetreiber deshalb Maßnahmen ergreifen, um das Verletzungsrisiko zu senken. Etwa, indem er Polsterungen anbringt. „Schienengeführte Coaster können normalerweise nicht aus der Bahn geschleudert werden“, so Siegl weiter.