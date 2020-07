Ungestört wandern : So können Menschenmassen im Urlaub gemieden werden

Berlin Uckermark, Harz oder Alpen: Deutschland bietet vielfältige Wandergebiete. Wer entspannt die Natur genießen möchte, sollte die bekannten Wege verlassen und neue Regionen entdecken.

Auch wenn die meisten Grenzen in Europa wieder geöffnet sind, verbringen viele Menschen ihre Urlaubszeit in diesem Sommer lieber in Deutschland.

Die Folge sind nicht nur volle Strände an Nord- und Ostsee, sondern auch zum Teil sehr gut besuchte Wanderwege. „In manchen Regionen stößt die Wanderinfrastruktur schon an ihre Grenzen“, heißt es vom Deutschen Wanderverband (DWV) .

Besonders in beliebten Regionen wie den Alpen sind derzeit viele Wanderer unterwegs. Auch am Bad Uracher Wasserfallsteig in der Schwäbischen Alp und auf den Traumpfaden im Landkreis Mayen-Koblenz registrierten die Behörden in diesem Jahr schon viele Touristen. Der Andrang kann eine Verschmutzung der Umwelt nach sich ziehen, weil Touristen ihren Müll in der Natur hinterlassen.