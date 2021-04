Bauwerke am Ostseestrand : So setzt Mecklenburg-Vorpommern seine Seebrücken instand

An Seebrücken wird regelmäßig geschraubt und saniert. Mit einer Geschichte von fast 140 Jahren ist die Ahlbecker Seebrücke die älteste in Deutschland. Kein Wunder also, dass sie die eine oder andere Altersschwäche aufzeigt. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Koserow Für die Ostseebäder sind sie Wahrzeichen, Erholungsorte und Besuchermagneten: Die Seebrücken. Damit das so bleibt, müssen sie regelmäßig saniert oder auch mal komplett neu gebaut werden.

Aber nicht nur in Koserow, auch in anderen Ostseebädern wird regelmäßig geschraubt und saniert. Mit einer Geschichte von fast 140 Jahren ist die Ahlbecker Seebrücke die älteste in Deutschland. Kein Wunder also, dass sie die eine oder andere Altersschwäche aufzeigt. „Für das Winterhalbjahr 2021/2022 ist die komplette Sanierung des Seesteges geplant“, sagt der Sprecher der Gemeinde Heringsdorf, Krischan Ritter. Dabei sollen sowohl der Belag als auch das Geländer komplett ausgetauscht werden. Für die Ahlbecker ist die Seebrücke der ganze Stolz. „Spätestens seit Loriots „Papa ante portas“ vor 30 Jahren hat sie über die Insel hinaus an Bekanntheit gewonnen“, sagt Ritter. „Jeder, der diese Brücke sieht, verbindet sie sofort mit der Insel Usedom.“