Gähnende Leere : So sieht es jetzt am Hamburger Flughafen aus

So sieht es jetzt am Hamburger Flughafen aus

Nur rund zehn Prozent der sonst üblichen Passagiere steigen derzeit am Hamburger Flughafen in ein Flugzeug. Der Duty Free Bereich im Terminal 1 ist geschlossen. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg Es ist Mittag und im Hamburger Flughafen ist fast nichts los. Kaum Fluggäste, das Terminal 2 ist komplett dicht und im Terminal Tango, das bereits vor dem Abriss stand, werden Corona-Tests gemacht. Die Corona-Pandemie bestimmt den Airport. Alle hoffen auf die Impfungen.

Nur rund zehn Prozent der sonst üblichen Passagiere steigen derzeit in der Hansestadt in ein Flugzeug. Wenn mal 10.000 Leute am Tag ankommen und abfliegen, ist der Jubel im Team groß. Dieses Jahr gab es das allerdings noch nicht. Ähnlich gering sind die Starts und Landungen derzeit - je 36 am Tag statt wie sonst rund je 200. Die Zahlen decken sich weitgehend mit denen anderer deutscher Flughäfen. Bundesweit lagen die Zahlen dem Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft zufolge bei knapp unter zehn Prozent im Vergleich zu 2019.