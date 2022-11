Sonderaktion zur Nebensaison : So will Mecklenburg-Vorpommern mehr Kurzurlauber anlocken

So will Mecklenburg-Vorpommern mehr Kurzurlauber anlocken

Spaziergänger sind am Strand der Insel Usedom unterwegs. Viele Hotels und Pensionen bieten im Nordosten bei einer Sonderaktion zur Nebensaison günstigere Zimmerpreise an. Foto: Stefan Sauer/dpa

Rostock Wegen steigender Energie- und Personalkosten müssen viele Hoteliers die Preise erhöhen. Im Nordosten gibt es aber schon seit vielen Jahren eine Sonderaktion, die mit relativ kleinen Preisen wirbt.

Viele Hotels und Pensionen im Nordosten setzen in der Nebensaison auf günstige Angebote, um im Winterhalbjahr die Auslastung zu erhöhen. Am 1. November startet die 27. Auflage einer entsprechenden Aktion, an der sich über 40 Hotels und Pensionen beteiligen.