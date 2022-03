Leinen los, Segel setzen : So wird man zum Skipper

Berlin Mit einer Jacht übers Wasser segeln, das ist für viele Menschen der Inbegriff von Freiheit. Doch wer auf See frei sein will, muss erstmal für Prüfungen büffeln. Und sich ein Boot beschaffen.

Diesen Eindruck bestätigt Christiane Perlewitz vom Deutschen Segler-Verband (DSV) . Die Anfragen nach Mitgliedschaften in Segelvereinen und das Interesse an Liegeplätzen hätten zugenommen, sagt sie. Auch der Gebrauchtbootmarkt war zeitweise leergefegt. „Was noch schwimmt, wird gekauft und wieder fit gemacht“, sagen Insider.

Kosten bei Bootskauf realistisch einschätzen

Chartern als Option für Gelegenheitssegler

Viele Seglerinnen und Segler schließen sich deshalb zu Eignergemeinschaften zusammen, andere chartern lieber. „Wer sich nur ab und an ein Boot für den Urlaub ausleiht, zahlt dafür nicht mehr als für ein Hotel mit See- oder Meerblick“, schätzt Jochen Rieker, Chefredakteur des Segelmagazins „Yacht“ .

Die schwimmende Ferienunterkunft verursacht abgesehen von etwas Kosten für Diesel keine Ausgaben mehr, wenn gesegelt oder in Buchten geankert wird. In Marinas und in Häfen fallen wie auf Camping-Plätzen Liegegebühren an. In Deutschland sind das meist weniger als 25 Euro pro Tag für ein zwölf Meter langes Schiff, im Mittelmeer zahlt man aber oft ein Vielfaches davon.