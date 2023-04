Sommersaison Spreewald: Saisonstart für Kahnfahrten und Preußen-Schlösser

Am Samstag war auch in anderen Orten des Spreewaldes der Saisonstartder Kahnfahrten, zum Beispiel in Lübben und in Lübbenau (LandkreisOberspreewald-Lausitz). Die Kähne sollen bis Ende Oktober wiederregelmäßig mehrmals täglich unterwegs sein. Mit dem Rudel werden dieKähne durch Abstoßen auf den Spreewaldfließen fortbewegt - einige vonihnen sind recht eng. Der Spreewald gehört in Brandenburg zu denbeliebtesten Urlaubsregionen. Mit jeweils rund 2,1 MillionenÜbernachtungen waren der Spreewald und das Seenland-Oder-Spree imJahr 2022 die beliebtesten Reiseziele im Land.