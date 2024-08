Einreise weiter möglich Sri Lanka: Website für E-Visa offline - Fragen offen

Bisher hatten Reisende mit dem Ziel Sri Lanka die Wahl, wie sie ihr Visum beantragen. Es war direkt am Flughafen bei der Einreise möglich, also „on arrival“ - häufig mit langen Warteschlangen verbunden. Oder vorab über die Botschaft. Oder online per E-Visum. Doch nach einem Beschluss des Obersten Gerichtshofs in Sri Lanka musste im August die Website für E-Visa (www.srilankaevisa.lk) sofort deaktiviert werden.