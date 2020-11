Zwischen Slum und Bollywood : Stadt der Gegensätze - In Mumbai ist das kein Klischee

Hochzeit in Mumbai: Die Stadt zeigt starke Kontraste zwischen Arm und Reich. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn

Mumbai Von der Freiluft-Wäscherei in die Glamour-Studios Bollywoods: Das indische Mumbai vereint extreme Gegensätze - oder stellt sie zumindest gegeneinander. Ein Citytrip voller Kontraste.

Von Bernd Kubisch, dpa

Alles trifft sich in Colaba im Südzipfel Mumbais: Millionäre, Markt- und Straßenhändler, Bettler, Touristen aus aller Welt. Ein betuchter indischer Bräutigam tanzt mit Freunden neben seiner Limousine zu den Klängen einer traditionellen Kapelle.

Für die Zeremonie mit vielen Schaulustigen ist ein Stück Straße gesperrt. Vom nahen Hotel „Taj Mahal Palace“, wo die edelste Suite um die 1000 Euro kostet, blicken Gäste auf diese Hochzeit, aber auch auf schaukelnde Boote und das Wahrzeichen des Landes, The Gateway of India, ein mächtiger Triumphbogen aus Stein.

Unzählige Inder und Touristen genießen das farbenprächtige Schauspiel. Großfamilien schlendern, sitzen, picknicken. Sehr viele Frauen tragen elegante Saris, manche traditionelle muslimische Kleidung. Die 20-Millionen-Metropole Mumbai ist ein kultureller und religiöser Schmelztiegel, natürlich mit großer Hindu-Mehrheit.

Besuch im „größten Slum Indiens“

Mumbai ist die Metropole der Kontraste - und diese Feststellung kein Klischee. Vom Armenviertel geht es hier vorbei an stinkenden Hängeklos zu Luxuswohntürmen und in die Filmstudios der Stars und Sternchen. So eine Tour durch die Stadt ist gefragt.

Zu den beliebtesten organisierten Ausflügen gehören ein Slum mit zwei Millionen Menschen auf engstem Raum mitten im Mumbai und ein riesiges Filmareal mit Studios: Dharavi und Bollywood.

„Der größte Slum Indiens“ - mit solchen Superlativen werben Agenturen für einen Besuch in Dharavi. Trotz des Elends ist hat das Viertel eine enorme Wirtschaftskraft. Bewohner, gemeinnützige Organisatoren und umsichtige Reiseveranstalter arbeiten Hand in Hand.

„Sie können Fotos machen. Aber vorher fragen wir immer“, sagt Guide Mayur, der seinen Gast vier Stunden zu Fuß begleitet.

Die Eingänge der Mini-Wohnungen sind offen. Im Raum ist Platz für Gaskocher, Matten, Schalen, Metalltöpfe und einen kleinen Fernseher. Auf Plätzen trocknet die Sonne Schalen, Krüge, Behälter. Plastik und anderes aus Müllbergen wird verwertet. Einige tausend Kleinstwerkstätten produzieren, recyceln, reparieren.

Tour durch die Film City

Vom Slum geht es nach Bollywood im Norden. Die nächsten Kilometer führen vorbei an Armenvierteln, Wolkenkratzern mit Büros und Luxuswohnungen, Parks, Bahngleisen, Schnellstraßen und Gestrüpp.

Vor dem schlichten rechteckigen Torbogen kontrollieren Sicherheitskräfte Moped-, Tuk Tuk- und andere Fahrer. „Film City Mumbai“ steht über dem Bogen. Daneben warten viele Inder und ein Deutscher zwischen Großfotos berühmter einheimischer Filmstars auf ihre knapp zweistündige Bustour. Ausländer zahlen um die 30 Euro.

Willkommen in Bollywood, Zentrum Indiens florierender Filmindustrie. Der Führer in knallrotem Shirt ist in seinem Element, führt zu Kulissen und Studios, erzählt beiläufig. Ja, Bollywood sei riesig. Dort auf der romantischen Brücke hätten sich viele Stars geküsst. An diesem Berghang seien die besten Szenen mit Autocrashs gedreht worden. Und: „Nein, in die Studios können wir nicht.“

Lamm Masala und einen Bombay Blazer

Zum Schluss noch eine Tour durch die Gastronomie Colabas. Heute gehen auch indische Frauen ins „Gokol“, ein Steinwurf vom Gateway. Noch vor 20 Jahren waren Restaurants und Bars mit Alkohol reine Männersache. Ein Dinner für zwei Personen mundet umgerechnet für zwölf Euro. Curry Huhn, Lamm Masala, Wasser, Tonic, Eis, eine kleine Flasche Gin.

Drei Ecken weiter im bekannteren „Leopold Cafe“ von 1871 ist es teurer. Bei den Anschlägen im November 2008 starben allein hier acht Menschen. Umakant Kanddapally arbeitet seit über 25 Jahren in der „Harbour Bar“ im „Taj Mahal Palace“. Er mixt gerade einen feurigen Bombay Blazer. „Mumbai steht immer wieder auf“, sagt er. „Ob nach Naturkatastrophen, brutalen Anschlägen und anderen schweren Krisen.“

Info-Kasten: Mumbai

Anreise: Den internationalen Flughafen von Mumbai erreichen Reisende aus Deutschland in der Regel mit einem Zwischenstopp, zum Beispiel am Persischen Golf in Dubai, Abu Dhabi oder Doha.

Gesundheit: Für Reisende werden Impfungen gegen Hepatitis A und Typhus empfohlen, bei längerem Aufenthalt auch gegen Tollwut, Hepatitis B und Japanische Enzephalitis. Je nach Reiseprofil kann eine Chemoprophylaxe mit Malaria-Tabletten sinnvoll sein. Unterwegs sollten sich Reisende konsequent vor Mückenstichen schützen.

Einreise und Corona-Lage (12.11.): Reisende aus Deutschland benötigen normalerweise einen Reisepass und ein Visum, das online beantragt werden kann. Derzeit ist der kommerzielle internationale Reiseverkehr wegen der Corona aber untersagt. Touristische Einreisen bleiben bis auf weiteres verboten, so das Auswärtige Amt . Es besteht eine Reisewarnung. Indien ist von der Pandemie besonders schwer betroffen, das Land verzeichnet Tausende neue Infizierte täglich.

Großes Reinemachen: Dhobi Ghat ist eine Open-Air-Wäscherei. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn

Der Bahnhof Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Foto: Divyakant Solanki/epa/dpa-tmn

In Mumbais Armenviertel Dharavi befinden sich Töpfereien und andere Werkstätten unter freiem Himmel. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn

Vieles findet in Mumbai unter freiem Himmel statt - zum Beispiel das Waschen der Wäsche. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn

In Dharavi leben Hunderttausende Menschen auf engstem Raum unter prekären Bedingungen. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn

Dharavi in Mumbai ist einer der bekanntesten Slums Asiens - aber längst auch eine Touristenattraktion. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn

Ausflugsboote vor dem Gateway of India - der Triumphbogen ist ein beliebtes Touristenziel in Mumbai. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn

Willkommen in Bollywood: die Einfahrt für Mitarbeiter und Lieferanten - und natürlich für die Touristenbusse. Foto: Bernd Kubisch/dpa-tmn