Reisetipps für 2020 : Städtereisen in Europa: Nah, unkompliziert und interessant

Eine Städtereise in Deutschland oder in ein europäisches Nachbarland bietet neue Eindrücke und tolle Erfahrungen. Und das ganz ohne Jetlag und lange Anreisen. Welche Destinationen locken 2020?

Wer noch nie etwas von Galway gehört hat, ist damit sicher nicht allein. Die Hafenstadt mit rund 80.000 Einwohnern liegt an der irischen Westküste und ist 2020 - gemeinsam mit dem kroatischen Rijeka - Kulturhauptstadt Europas. Galway ist vor allem bekannt für seine Musikszene. Traditionelle irische Musik, gespielt in den Pubs und auf den Straßen, charakterisiert die Stadt am Meer und ihre Lebensart. 2020 wird dort natürlich besonders viel geboten. So gibt es Ende April ein Cello-Festival mit vielen Konzerten. Der Mai lädt mit einem Open-Air-Festival ein und am St. Patrick's Day am 17. März werden die Hänge Connemaras in grünem Licht erstrahlen. Ein Höhepunkt dieses besonderen Jahres lockt im Juli - das Galway Arts Festival. Ein Ausflug in die Umgebung lohnt immer: Die etwa 200 Meter hohen Cliffs of Moher sind nicht nur landschaftlich beeindruckend, sondern bieten auch einen unvergesslichen Ausblick.