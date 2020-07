Verärgerte Fluggäste : Stark veränderte Flugpläne: Passagierrechte bei Umbuchungen

Der Flugverkehr in Europa nimmt im Sommer 2020 langsam wieder Schub auf. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Hannover/Berlin Die schlechte Nachricht kommt per E-Mail - und infolge von Corona derzeit ziemlich oft: „Leider verschiebt sich Ihr Flug!“ Müssen Passagiere eine solche Änderung hinnehmen?

Statt am Montag startet das Flugzeug erst am Dienstag, oder der Abflug wird vom Vormittag in den Abend verlegt: Änderungen wie diese kommen im Sommer 2020 aufgrund der Nachwirkungen des Corona-Flugstopps regelmäßig vor. Für Betroffene ist das ärgerlich - doch Flugpassagiere haben Rechte.