Kärnten : Stille und Adventszauber in Klagenfurt am Wörthersee

Stille und Adventszauber in Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt Der Wörthersee ist im Sommer ein Besuchermagnet. Doch wie ist es im Winter, wenn die Landschaft unter Schnee liegt? Eine Adventsreise nach Klagenfurt - zwischen trubeligen Märkten und frostiger Stille.

Kein Wunder: Der Wörthersee wird auch „Kärntens größte Badewanne“ genannt und erwärmt sich im Sommer auf 28 Grad. Heute ist es still auf dem See. Eisiger Wind zieht auf. Die meisten Passagiere haben sich unter Deck verkrochen.

Kärntens größter Christkindlmarkt befindet sich auf dem Neuen Platz in Klagenfurt. Doch in Österreichs südlichster Landeshauptstadt gibt es in der Adventszeit noch weit mehr zu entdecken.