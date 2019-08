Große Rückreisewelle : Stockender Verkehr auf vollen Autobahnen

Am Wochenende kehren viele aus den Sommerferien zurück. Auf den Autobahnen wird es daher richtig voll. Foto: Jürgen Mahnke/Illustration.

München In Nordrhein-Westfalen enden die Sommerferien, in Süddeutschland kehren viele Urlauber heim: Autofahrer müssen am Wochenende mit einem stark erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen in Süddeutschland sowie in nordwestlicher Richtung rechnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zudem startet die letzte große Sommerreisewelle in die südlichen Feriengebiete, denn in Baden-Württemberg und Bayern dauern die Schulferien noch an. Darauf machen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC aufmerksam.

Laut ACE ist dies insbesondere auf den Autobahnen in Süddeutschland spürbar sowie auf österreichischen Transitrouten und in der Schweiz in südlicher Richtung. Nach Angaben des ADAC lichtet sich der Verkehr in Richtung Urlaubsgebiete aber merklich.

Als Hauptreisezeiten erwartet der ACE am Freitag den Zeitraum von 12.00 bis 20.00 Uhr, am Samstag von 8.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 20.00 Uhr. Der Reise-Tipp: Die Fahrt antizyklisch starten - ganz früh morgens, spät abends oder nachts.

Mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen müssen Autofahrer außerdem entlang der österreichischen Inntal- und Brennerautobahn rechnen sowie auf den Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee. Zudem erwarten die Experten auf den folgenden Strecken Staus - wenn nicht anders vermerkt in beiden Richtungen:



A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A 2 Hannover - Dortmund

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt/Main - Köln

A 1/ A 3 /A 4

Kölner Ring

A 5 Basel - Karlsruhe - Hattenbacher Dreieck

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte - Würzburg - Hannover - Hamburg - Flensburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 45 Aschaffenburg - Gießen - Hagen

A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

Auch im benachbartem Ausland werden Autofahrer auf eine Geduldsprobe gestellt. So geht es auf den Fernstraßen in Österreich und in der Schweiz zeitweise nur stockend und zähflüssig voran.

Zu den Problemstrecken gehören laut ADAC unter anderem Tauer-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. Auf Wartezeiten von einer Stunde müssen sich Autofahrer an den drei Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz- Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein- Rosenheim) einstellen.