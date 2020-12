Urlaub in Zentralasien : Stopover im wundersamen Kasachstan

Urlaub in Zentralasien

Groß muss es sein: Die Hazrat-Sultan-Moschee ist das größte islamische Gotteshaus in Zentralasien. Foto: Bernadette Olderdissen/dpa-tmn

Nur-Sultan Einen Tag lang ein bisschen Kasachstan erkunden? Das geht! Zum Beispiel auf einem Stopover in der futuristischen Hauptstadt Nur-Sultan oder in Almaty. Eindrücke aus einem unbekannten Land.

In Kasachstan Hauptstadt Astana ragen überall Baukräne in den Himmel. Viele Konstruktionen liegen schon länger brach. Und überhaupt, die Stadt scheint gewisse Identitätsprobleme zu haben - so oft hat sie bereits ihren Namen gewechselt.