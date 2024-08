Insolvenz des Reisekonzerns Stornierte FTI-Pauschalreisen: Erstattungen laufen an

Betroffene, von denen die notwendigen Kontaktdaten bereits vollständig vorliegen, werden vom DRSF in diesen Tagen direkt per E-Mail kontaktiert. Anschließend könnten diese ihren Erstattungsantrag unmittelbar online stellen - ein Link in der Mail führt direkt zu einem Online-Portal, auf welchem die Rückzahlung beantragt werden kann.