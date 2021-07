Nur mit dem Schiff erreichbar : Sulina in Rumänien: Vergessene Metropole im Donaudelta

Die orthodoxe Kathedrale in Sulina wirkt in heutigen Tagen doch eher wuchtig. Foto: Francoise Hauser/dpa-tmn

Sulina Das rumänische Sulina war einst Weltstadt und wirkt heute buchstäblich wie von der Landkarte gefallen. Zwischen Donaudelta und Schwarzem Meer warten verfallene Pracht und jede Menge Geschichte.

Still ist es in Sulina, diesem kleinen rumänischen Ort mitten im Donaudelta. Nur der wuchtige Palast gegenüber der Anlegestelle, die orthodoxe Kathedrale mit ihren Türmen und die prächtigen Villen wollen nicht so recht ins Bild passen.

Alle Besucher reisen mit dem Schiff an, weil keine einzige Straße nach Sulina führt. Sie reiben sich mitunter die Augen: Wie kommt solch eine Stadt an das gefühlte Ende Europas?

Mehrere Tausend Griechen, Rumänen, Russen, Armenier, Türken, Österreicher, Ungarn, Albaner, Deutsche, Italiener, Bulgaren und Menschen anderer Nationalitäten lebten in Sulina. Man zählte 150 Geschäfte und 70 Unternehmen. „Europa in Miniatur“, hieß es.

Heute harren in Sulina offiziell noch rund 3000 Menschen aus, und jedes Jahr werden es ein paar weniger. Aber es gibt auch Menschen, die es hierher zieht. Valentin Lavric ist so einer.

Lavric hat einen Tipp: „Das multikulturelle Sulina sieht man am besten auf dem Friedhof.“ Der Weg dorthin führt über Sandpisten, vorbei an einem kleinen Hafen mit Fischerbooten.

Auf einem Stein heißt es: „In Gedenken an Kapitän David Beard, ertrunken in Sulina am 24. April 1876.“ Wenig weiter ruhen Italiener, Deutsche und französische Seeleute. Der türkische Friedhof ist daran zu erkennen, dass alle Grabsteine einen Fes tragen. An der kleinen Leichenhalle steht eine schwarze Leichenwagen-Kutsche aus Holz, irgendwann abgespannt und vergessen, wie ein Relikt aus einem Dracula-Film und geradezu typisch für das Schicksal Sulinas.