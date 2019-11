Lage immer bedrohlicher : Sydney versinkt wegen Buschbränden in dickem Rauch

Über Sydney liegt ein Rauchschleier. Wegen der Buschbrände in der Umgebung wird die Lage auch in Australiens Millionenmetropole zunehmend bedrohlich. Foto: Joel Carrett/AAP/dpa.

Sydney Immer noch wüten rund um Sydney starke Buschfeuer. Davon bekommen die Bewohner und Besucher der Metropole nun einiges zu spüren. Denn inzwischen hat viel Rauch das Stadtgebiet erreicht.

Wegen der Buschbrände in der Umgebung von Sydney wird die Lage auch in Australiens Millionenmetropole selbst zunehmend bedrohlich. Über der Stadt hängt am Dienstag (19. November) ein dicker Rauchschleier.

Die Behörden appellieren an die mehr als fünf Millionen Bewohner in der Region, „vorsichtig“ zu sein. Menschen mit Atemproblemen wurde empfohlen, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen.

Entspannung ist nicht ins Sicht. Für die nächsten Tage werden in den drei von den Bränden betroffenen Bundesstaaten weiterhin Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad und Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern vorhergesagt. In Sydney war es am Dienstag 37 Grad heiß. In Australien, auf der anderen Seite der Erdkugel, beginnt gerade der Sommer.