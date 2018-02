Thailand testet Zugverbindung von Bangkok nach Pattaya

Eine neue Zugverbindung in Thailand soll künftig Tagestouren und Wochenendreisen von Bangkok in den Badeort Pattaya erleichtern. Im März startet nach Angaben der <a href="http://www.railway.co.th/main/index_en.html" target="_blank">thailändischen Staatsbahn</a> ein sechsmonatiger Probebetrieb. dpa

Die geplante Zugverbindung soll samstags und sonntags jeweils eine frühe Ankunft in Pattaya sowie späte Abreisen dort ermöglichen. Auf der Strecke verkehren Züge bisher nur montags bis freitags, und zwar zu weniger günstigen Zeiten: Tagestrips von der Hauptstadt nach Pattaya sind kaum möglich, weil zwischen Ankunft und Abfahrt maximal 2 Stunden und 15 Minuten liegen.

Dies soll das neue Wochenend-Zugangebot nun ändern. Vorgesehen sind Ankünfte in Pattaya um 9.00 Uhr morgens und Rückfahrten nach Bangkok, die um 15.50 Uhr beginnen. Die Fahrtzeit beträgt je nach Richtung zweieinhalb bis drei Stunden. Damit ist die Verbindung den Angaben zufolge um eine Stunde schneller als mit den wochentags eingesetzten Zügen. Außerdem sollen die Waggons - anders als unter der Woche - klimatisiert sein. Wenn der Test erfolgreich erfolgt, soll die Wochenendverbindung dauerhaft angeboten werden. Pattaya liegt etwa 150 Kilometer südöstlich von Bangkok am Golf von Thailand und ist eines der bekanntesten Touristenziele in dem südostasiatischen Land.

