Bürgerrechte in den USA The Big Easy: New Orleans' Civil Rights Museum

In Memphis (Tennessee) etwa ist das Lorraine Motel, auf dessen Treppen am 4. April 1968 Martin Luther King erschossen wurde, bereits seit 1991 Standort des National Civil Rights Museum. Auch in Georgia, Alabama, Texas und sogar im erzkonservativen Mississippi gibt es vergleichbare Ausstellungshäuser. In Louisiana hingegen wurden die Pläne immer wieder auf Eis gelegt - auch infolge von Hurrikan Katrina.