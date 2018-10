später lesen Florida The Sunshine State Teilen

Florida wird nicht umsonst "Sunshine State" genannt, denn mit bis zu 11 Sonnenstunden täglich hat sich der süd-östliche US-Bundesstaat den Namen wahrlich verdient. Obwohl Florida in erster Linie durch schöne Strände und große Themenparks bekannt ist, hat der Sunshine State deutlich mehr zu bieten. Feiern gehen in einer der zahlreichen Metropolen Floridas, Meeresfrüchte direkt an der wunderschönen Küste essen oder Surfen an einem der atemberaubenden Strände - der US-Bundesstaat bietet Touristen eine breite Auswahl an unterschiedlichen Aktivitäten. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige interessante Plätze vor, die Sie bei Ihrem Florida-Urlaub unbedingt besuchen sollten.