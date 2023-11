Skifahren in der Schweiz Tiefschnee am Titlis: Winter in Engelberg

Total mühelos sieht es zwar nicht aus. Was am Alter liegen könnte, schließlich ist Heini schon Ende 70. Oder an der schlechten Sicht an diesem Nachmittag am Titlis, die dafür sorgt, dass er die Ski nicht einfach laufen lassen kann. Und doch ist man immer wieder um Anschluss bemüht, denn er ist ziemlich schnell.