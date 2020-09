Reizvolle Reiseziele : Tipps für den Urlaub 2021

Langsam aber sicher neigt sich das Jahr 2020 dem Ende entgegen. Ein Jahr, in dem das Reisen nur wenig bis gar nicht möglich war. Doch die Tourismusbranche zeigt sich positiv, dass Urlauber im nächsten Jahr wieder vermehrt reisen können. Entsprechend sollten bereits jetzt erste Pläne geschmiedet und Reiseziele auserkoren werden.

Aufgrund der politischen Lage ist Kuba noch nicht so lange für Touristen aus der ganzen Welt geöffnet . Während der letzten Jahre sind die Zahlen der Besucher stetig gestiegen. Wer sich noch vor dem Massentourismus ein Bild bunten und kolonialen Kuba machen möchte, der sollte sich das Reiseziel für 2021 unbedingt merken. Insbesondere die traumhaften Strände, die legendäre und vielfältige Kultur des Landes sowie die historischen Denkmäler sind in dieser Konstellation weltweit einmalig. Wer sich ein Bild von Kuba abseits des Tourismus machen möchte, der sollte hierfür unbedingt in den Osten der Insel reisen.

Auch Georgien ist bisweilen nur Wenigen als Urlaubsland bekannt. Tatsächlich gehört es jedoch zu den gastfreundlichsten Ländern in Europa und besticht zudem mit einer facettenreichen Natur und Kultur. Inmitten der abwechslungsreichen Natur ist das kleine Land im Südkaukasus prädestiniert für ausgiebige Wanderungen. Doch auch die kulinarische Seite Georgiens ist eine Entdeckungsreise wert. Hier entstehen einige der leckersten Weine Europas und auch die georgische Küche hat unzählige Leckereien zu bieten. Wer Wert darauf legt, seinen Urlaub in Europa, abseits des Massentourismus und inmitten der Natur zu verbringen, der ist in Georgien zweifelsfrei an der richtigen Stelle.