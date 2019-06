Übernachtung erst mal im eigenen Garten probieren : Tipps für einen gelungenen Campingausflug mit Kindern

Zum ersten Mal Campingurlaub mit Kindern ist besser nur ein kurzer Ausflug für ein paar Tage. Eine ordentliche Grundausrüstung kostet noch nicht so viel Geld und kann bei absoluter Nichtdurchführbarkeit z.T. im eigenen Zuhause weitergebraucht werden.

Wer nicht mitten in der Nacht im wahrsten Sinne des Wortes "alle Zelte" wieder abbrechen will (weil ein Kind absolut nicht mit dem Zelt zurechtkommt), probiert eine Übernachtung erst mal im eigenen Garten. Der nächste Schritt ist eine nicht zu weit entfernte Reise und danach ist die Familie für jeden Campingurlaub gerüstet.

Was wird wirklich gebraucht und was ist überflüssig?

Kinder in der freien Natur werden schnell schmutzig, kalt und/oder feucht. Besser ist zusätzliche Kleidung einzuplanen. Geschlafen werden kann in einem Jogginganzug, dann sind auch morgendliche Wege zur Toilette oder zum Kiosk kein Problem.

Denken Sie bei Ihrem Campingausflug in der Sommerzeit an Sonnencreme und Mückenschutz. Unbedingt müssen Taschenlampen und Kinderfernglas mitgenommen werden. Kinder finden in der Regel sofort Anschluss an Kinder aus den Nachbarzelten. Lassen Sie ihnen die Freiheit und genießen einfach den Tag.