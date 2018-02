Tipps für Urlauber: Zipline und Touren mit Einheimischen

ro Person. dpa

Abu Dhabi bietet jetzt Ausflüge mit Einheimischen

Das Emirat Abu Dhabi und seine Kultur können Urlauber jetzt zusammen mit Einheimischen erkunden. Entsprechende Stadtführungen und Ausflüge auf Englisch und Arabisch hat die Tourismusabteilung ins Leben gerufen. Auf einer Tour zum Beispiel speisen die Teilnehmer mit einer Familie in deren Haus. Ein anderer Ausflug führt ins Viertel Al Mushrif, das vornehmlich von Emiratis bewohnt wird. Auch kulinarische Touren, Radausflüge und Dhau-Bootsfahrten stehen im Programm. Die Preise liegen zwischen 10 und 220 Euro, wie die Tourismusabteilung Abu Dhabis mitteilt.

Neue Radroute in den Niederlanden rund um Schloss Duivenvoorde

Eine neue Radroute in den Niederlanden führt durch die Natur rund um das Schloss Duivenvoorde in der Nähe von Den Haag. Entlang der 33 Kilometer langen Strecke befinden sich viele Landgüter und weitere Schlösser, wie das Niederländische Büro für Tourismus mitteilt. Das Museum Voorlinden in einem alten Gutshaus widmet sich moderner und zeitgenössischer Kunst. Auch das Landhaus Huygens Hofwijck beherbergt ein kleines Museum mit Habseligkeiten der Wissenschaftler-Familie Huygens. In den Niederlanden gibt mehr als 700 Schlösser, Burgen und Landhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Zipline

Übersicht der Touren in Abu Dhabi (auf Englisch)

Mitteilung des NBTC