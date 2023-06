Mallorca-Police und mehr Tipps rund um die Buchung des Mietautos für den Urlaub

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) rät, den Mietwagen samt Versicherungen von zu Hause zu buchen - und zwar bei einem Anbieter, der sich erkennbar an deutsche Kunden richte. Dann sei auch deutsches Recht anwendbar, wenn es Probleme gibt. Bucht man den Wagen auf ausländischen Seiten oder erst am Urlaubsort, gilt ausländisches Recht. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schaut im Impressum nach, ob es eine Firma mit Unternehmenssitz in Deutschland ist.