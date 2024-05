Sicher unterwegs Tolle Tour entdeckt? Woran Sie gute Wander-Apps erkennen

Wolfgang Warmuth vom DAV-Tourenportal alpenvereinaktiv.com warnt davor, sich zu sehr auf die elektrischen Helfer zu verlassen. Erst im August 2023 verunglückte ein Wanderer in den Berchtesgadener Alpen tödlich, weil er vermutlich einem Steig gefolgt war, der zwar in der App als solcher gekennzeichnet war - in echt aber nicht existierte.