Himmelsphänomen Totale Sonnenfinsternis in den USA erleben

Wer etwas näher an der Stadt bleiben will und zufällig in Ohio ist, sollte am 8. April nach Cleveland fahren. Mit der Skyline im Hintergrund lässt sich die Sonnenfinsternis optimal im Edgewater Park verfolgen. Besonders beeindruckend ist die Aussicht im Niagara Falls State Park bei den weltberühmten Wasserfällen an der Grenze zu Kanada.