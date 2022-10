Statistik : Tourismus erreicht im August erstmals Vor-Corona-Niveau

Wiesbaden Der Tourismus in Deutschland kann sich über weiter steigende Urlauberzahlen freuen. Im August verzeichnete die Branche erstmals wieder so viele Übernachtungen wie vor der Corona-Krise.

Der Deutschland-Tourismus hat in diesem August erstmals das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. In dem Monat, in dem in allen Bundesländern mindestens zeitweise Sommerferien waren, verzeichneten Hotels, Gasthöfe und Pensionen 58,2 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland.