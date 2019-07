Tourismus als Chance : Tourismusbranche als wichtiger Wirtschaftsfaktor in vielen Ländern – warum 'richtig' Reisen wichtig ist!

Deutsche Urlauber gelten immer noch als sehr reisewütig. So wundert es nicht, dass Deutschland im europäischen Vergleich weiterhin Reise-Weltmeister ist. Fast jeder zweite Deutsche hat in den vergangenen zwei Jahren einen Urlaub von mehr als sieben Tagen gemacht.

Unter den beliebten Urlaubszielen der Deutschen sind nach wie vor Länder wie Spanien, Italien, Frankreich und Portugal vertreten. Doch hat sich in den letzten Jahren ein echter Trend abgezeichnet. Immer mehr deutsche Urlauber planen Reisen in exotische und ferne Länder. Die wenigsten Urlauber bedenken dabei, dass der Tourismus in den finanziell ausgeschöpften Ländern der Welt einen wichtigen Faktor darstellt. So hat sich ein Bewusstsein für nachhaltiges Reisen in Schwellenländern der Welt etabliert. Immer mehr Urlauber achten darauf, wo die Reise hingeht und wer von dem Geld aus der Tourismusbranche profitiert. So gibt es mittlerweile einige internationale Hilfsorganisationen wie die Friedrich Hospitality Foundation, die der Bevölkerung Chancen aus dem Tourismus bietet. Nachhaltiger Tourismus und das Gefühl, mit einem Urlaub etwas Gutes getan zu haben, ist heutzutage bei vielen Menschen ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht eine Reise zu buchen. So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie bei den Planungen einer nachhaltigen Reise unterstützt.