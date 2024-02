Ab Sommer Touristengebühr auf Galapagos-Inseln verdoppelt sich

Die Erhöhung soll laut Mitteilung in sechs Monaten in Kraft treten, das wäre Ende August. Den Angaben nach wurden die Gebühren, die unter anderem in den lokalen Naturschutz fließen, seit 26 Jahren nicht mehr erhöht. Zunächst hatte unter anderem das Touristik-Fachportal „fvw.de“ berichtet.