Nach Wasserturm : Trafohäuschen wird zu Hotel in Bad Segeberg

In dem ehemaligen Trafohäuschen am Kalkberg in Bad Segeberg entsteht ein sehr kleines Hotel, das zu dem Ensemble neben dem Hotel im Wasserturm gehört. Foto: Christian Charisius/dpa

Bad Segeberg Üblicherweise schätzen Hotelgäste großzügige Zimmer. Der Reiz des ehemaligen Trafohäuschens am Bad Segeberger Kalkberg im Norden ist das Gegenteil davon.

Keine Rezeption, keine Bar, kein Pool und nur ein Zimmer. Im ehemaligen Trafohäuschen am Kalkberg in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein entsteht ein sehr kleines Hotel. Das kleinste in Deutschland?