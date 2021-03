Treppe ins Nichts : Traum-Reise ins surrealistische Lüttich

Lüttich Lüttich liegt direkt hinter der deutschen Grenze bei Aachen, aber es ist eine völlig andere Welt. Die Attraktionen sind geradezu surrealistisch: ein unsichtbarer Dom - und eine Treppe ins Nichts.

Die belgische Stadt liegt direkt hinter der deutschen Grenze, und doch taucht der Besucher in eine andere Welt ein. Deutsch spricht hier niemand mehr. Die Häuser sehen eher aus wie in Frankreich. Die schönsten sind Zeugnisse der belgischen Art nouveau.

Etwas faszinierend Fremdartiges geht von dieser Stadt aus. Wie aus einer fernen Erinnerung wirken die Appartement-Hochhäuser, die sich entlang der Maas und am Quai Orban am Kanal Dérivation erheben. Ihre monochromen Fassaden kontrastieren mit den Giebeln und Erkern des verkeilten Gassenlabyrinths der Altstadt.

Der surreale Charakter der Stadt setzt sich in ihren Attraktionen fort. Das einstige Wahrzeichen von Lüttich ist nicht mehr da. Es war der gotische Dom. Nach der Französischen Revolution wurde der französischsprachige Teil Belgiens zu einer Hochburg des Liberalismus, und in dieser Phase des Umbruchs empfanden Lütticher Bürger die Kathedrale als Zwingburg des Glaubens und rissen sie ab. An ihrer Stelle klafft nun mitten im Zentrum eine riesige Lücke.

Die wichtigste Attraktion für Touristen ist eine Treppe: die Montagne de Bueren . Kein schöner geschwungener Aufgang wie die Spanische Treppe in Rom, keine Himmelsleiter. Nein, es sind schwarze, schmucklose Stufen, die so weit und steil nach oben führen, dass man das Ende nicht sehen kann. Eine Treppe ins Nichts?

Heute stehen die erloschenen Hochöfen des einstigen Stahlkonzerns Cockerill-Sambre wie ausgebrannte Kathedralen am Ufer der Maas in Ougrée, einem Ortsteil von Seraing.

In der Rue Léopold 26 steht das Geburtshaus des Schriftstellers Georges Simenon (1903-1989). Der Erfinder von Kommissar Maigret wuchs in dem Viertel Outremeuse auf. Der Klang des Lütticher Dialekts in den Rufen der Straßenhändler war eine seiner ersten Erinnerungen. Outremeuse feiert jedes Jahr im August mit einer Art anarchischem Sommerkarneval die Ausrufung der „Freien Republik Outremeuse“ im Jahr 1927. Im Mittelpunkt des Treibens steht eine Figur, der man in der ganzen Stadt auf Schritt und Tritt begegnet: Tchantchès, eine schnapsnasige Gestalt. Der „älteste Bürger Lüttichs“ hat sogar sein eigenes Museum und seine eigene Kneipe.