Tropical Islands wird erweitert

Die Freizeitanlage Tropical Islands in Brandenburg will ihr Areal erweitern. So soll die Umsetzung einer neuen Spielewelt für Kinder, Bogenschießen für Gäste und ein Streichelzoo noch im laufenden Jahr vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen mit. dpa