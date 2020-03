Urlaub mit Risiko : Trotz Corona eine Kreuzfahrt buchen?

Rostock Lange boomte die Kreuzfahrt scheinbar unaufhaltsam. Dann kam Corona. Einzelne Schiffe stehen unter Quarantäne, viele werden von Häfen abgewiesen. Wie sicher sind die Großveranstaltungen auf dem Meer?

Die Kreuzfahrt steckt durch die exponentielle Ausbreitung des Coronavirus Sars-Cov-2 in einer tiefen Krise. Einerseits drohen Passagieren eine Ansteckung an Bord und Quarantäne, andererseits werden Schiffe von zahlreichen Häfen in aller Welt abgewiesen und müssen ihre Routen ändern - auch wenn es keine Infektionen an Bord gibt. Das Virus und die Angst davor lassen immer mehr Reisen platzen.

Die erste schlechte Nachricht kam aus Japan: Die dortige Regierung hatte die „Diamond Princess“ zwei Wochen lang bis zum 19. Februar in Yokohama unter Quarantäne gestellt - Hunderte Menschen hatten sich mit dem Virus infiziert. In Kalifornien wurde die „Grand Princess“ mit 3500 Passagieren wegen mehreren Corona-Infizierten an Bord unter Quarantäne gestellt, das Schiff legte in Oakland an.