Corona-Risiko : Trotz gültigem Flugticket nicht in der Luft

Kehl Im September in die Türkei? Im November nach Asien? Flüge zu schönen Zielen finden sich online jede Menge - doch sie sind keine Garantie, dass der Käufer eines Tickets am Ende auch fliegen kann.

Auf Internetportalen finden sich zahlreiche Flüge in den kommenden Monaten zu verschiedensten Zielen auf der ganzen Welt. Doch angesichts der Corona-Risiken sollten sich Individualreisende in Erinnerung rufen: „Nur weil ich ein Flugticket habe, heißt das nicht, dass ich auch in das Land komme“, warnt Sabine Blanke vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland in Kehl.