später lesen Maximal 18 Grad Trotz Sommerwetter keine Badetemperaturen in Deutschland FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Twittern

Teilen



Auch wenn das Wetter in Deutschland noch sommerlich ist - Nord- und Ostsee laden eher nicht mehr zum Baden ein. Auf maximal 18 Grad kommt das Wasser an den deutschen Küsten in dieser Woche, meldet der Deutsche Wetterdienst. dpa