Mehr Reisefreiheit : Tschechien öffnet Grenze für Deutsche

Prag Die Reisefreiheit innerhalb der EU kehrt schrittweise zurück. Nach Italien öffnet nun auch Tschechien seine Grenzen. Der Corona-Test bei der Einreise soll zudem entfallen.

Tschechien öffnet nach fast drei Monaten wieder seine Grenze für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn. Die Entscheidung tritt bereits ab Freitagmittag (5. Juni) um 12.00 Uhr in Kraft, wie das Kabinett am Freitagmorgen auf einer Sondersitzung in Prag beschloss.